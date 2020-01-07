Türkiye
Kontrolden çıkan araç benzinliğe böyle daldı07 Ocak 2020 Salı 08:50 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 10:59
İzmir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç benzin istasyonuna daldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 1 Ocak 2020 tarihinde saat 23.21 sıralarında Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi.
İstasyonunda çalışan personeller müşteriler ile ilgilenirken, beyaz renkli bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla benzin istasyonuna daldı.
Kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, E.E. isimli istasyon çalışanı kazadan son anda yara almadan kurtuldu.
Kaynak: İHA
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