Van Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, durumundan şüphelenilen bir minibüs, Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Durdurulan minibüste narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın bagaj kısmında bulunan çuvallar içerisine zulalanmış 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Araç sürücüsü, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmalar çok yönlü olarak devam ediyor.

"En etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecek"

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir."

Kaynak: TRT Haber