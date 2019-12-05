Türkiye

Van'da 20 kilogram amonyum nitrat ile akaryakıt karışımı patlayıcılar imha edildi

05 Aralık 2019 Perşembe 10:20 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 12:04

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda amonyum nitrat ile akaryakıt karışımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Patlayıcılar, kontrollü bir şekilde imha edildi.

[Fotoğraf: AA ]