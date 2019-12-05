Türkiye
Van'da 20 kilogram amonyum nitrat ile akaryakıt karışımı patlayıcılar imha edildi05 Aralık 2019 Perşembe 10:20 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 12:04
Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda amonyum nitrat ile akaryakıt karışımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Patlayıcılar, kontrollü bir şekilde imha edildi.
[Fotoğraf: AA ]
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda terör örgütüne ait sığınak ve barınakların tespiti amacıyla Övecek Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.
"Kıran Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogun" adı verilen operasyonda, 20 kilogramlık amonyum nitrat ile akaryakıt karışımı kullanıma hazır patlayıcı, 632 mühimmat, 4 elektrikli fünye, yaşam malzemeleri bulundu.
Kaynak: AA