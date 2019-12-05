Türkiye
Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi05 Aralık 2019 Perşembe 10:04 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 10:19
Adana'da düzenlenen operasyonda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda kent merkezinde 2 iş yeri ile park halindeki kamyon ve kamyonetlerde arama yaptı.
Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucu 14 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler S.T, M.Ö, K.K. ve S.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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