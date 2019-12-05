Türkiye
Silivri'de ambulansla otomobil çarpıştı05 Aralık 2019 Perşembe 09:32 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 09:38
İstanbul Silivri'de hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Silivri D-100 Karayolu Çanta Kavşağı'nda meydana geldi. Hasta taşıyan ambulans, Mahmut P'nin kullandığı 34 ZUB 22 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle 3 sağlık çalışanı, hasta Duha Gizem Y. ile yakını ve otomobil şoförü hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA