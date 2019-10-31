Türkiye
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi31 Ekim 2019 Perşembe 19:19 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 19:31
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando, jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen “KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu” operasyonunda, 2 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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