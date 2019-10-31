Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır

İBB Başkanı İmamoğlu: Balık ekmek lezzeti kalkar mı? İhaleye çıkılacak

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67 bin 804 kez girdiği ByLock'u inkar etti