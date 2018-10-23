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Van'da 133 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van Tuşba ve İpekyolu'nda Narkotik polislerince yapılan denetimlerde yaklaşık 133 kilogram eroin ele geçirildi. Denetimler sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Vanda 133 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kurulan denetim noktalarında şüpheli iki otomobilde narkotik arama köpekleri yardımıyla arama yaptı.

2 kişi gözaltına alındı 

Aramalarda toplamda 132 kilo 725 gram eroin ele geçirildi. Denetimlerden ilki Tuşba ilçesi, Özalp Yolu Kömürcüler Sitesi yakınlarında yapıldı. Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik madde arama köpeği Alfa yardımıyla yapılan aramada aracın bagajına zulalanmış 100 paket halinde 51 kilo 25 gram eroin ele geçirildi.

İkinci denetim ise, İpekyolu ilçesinde yapıldı. Park halindeki bir otomobilden şüphelenen polis ekipleri, narkotik madde arama köpeği Şila ile otomobilde arama yaptı. Aramalarda otomobilde bulunan valiz ve çuvallar içinde 158 paket halinde 81 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Denetimler sonucu 2 şüpheli "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturmalar çok yönlü olarak devam ediyor.

10 ayda 5 tondan fazla eroin yakalandı

Öte yandan, Narkotik ekiplerince il genelinde 1 Ocak-22 Ekim tarihleri arasında yapılan denetim ve operasyonlarda 5 ton 114 kilo 549 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Van, uyuşturucu, eroin, operasyon
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