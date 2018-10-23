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Başkentte kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin alt geçidin ayağında bulunan levhanın direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Başkentte kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da 1071 Malazgirt Bulvarı'ndan Öveçler istikametine seyreden M.C.T'nin kullandığı 34 ABE 336 plakalı otomobil, Öveçler Alt Geçidi girişindeki yön levhası direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen aracın motoru yaklaşık 15 metre ileriye savruldu.

Kazada, sürücü M.C.T. ile otomobilde bulunan O.Ç.K. ve Şükriye Burcu E. araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza nedeniyle bulvar 3 saat ulaşıma kapandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından araçtan güçlükle çıkartılan yaralılar ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.C.T. ve O.Ç.K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle 1071 Malazgirt Bulvarı Öveçler istikametinin iki şeridi yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: ankara, trafik Kazası
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