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Türkiye
AA 08.01.2024 10:54

Van ve Bitlis'te yoğun kar: 8 yol ulaşıma kapalı

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 yerleşim birimine ulaşılamıyor. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van ve Bitlis'te yoğun kar: 8 yol ulaşıma kapalı

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde kapanan mahalle ve mezra yollarında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 2 günden bu yana 538 mahalle ve mezra yolunu açan ekipler, kapalı 7 mahalle ve mezra yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te de kardan kapanan 60 köy yolundan 59'unu açan karla mücadele ekipleri, kalan bir köy yolunu açmaya çalışıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde bir yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, kentte ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ekiplerin belirlenen noktalarda hazır bekletildiğini kaydetti.

Muş ve Hakkari

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yoğun kar nedeniyle kapanan 55 köy yolunun tamamını açtıklarını belirtti.

Açılan köy yollarında genişletme çalışması yürüttüklerini ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Hakkari İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 140 personel, 122 iş makinesiyle karla mücadelede görev yapıyor.

Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 9 yerleşim biriminin yolunu açarak diğer yollarda da genişletme çalışması yürütüyor.

Kent merkezine yakın ve tipi nedeniyle kapanma ihtimali olan bazı noktalarda ekipler hazır bulunduruluyor.

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