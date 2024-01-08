Puslu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 08.01.2024 10:26

Erzincan için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Erzincan ve çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu. Vatandaşlar olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıldı.

Erzincan için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: DepoPhoto]

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

16 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
16 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Yapılan uyarıda beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 

ETİKETLER
Fırtına Erzincan Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Antalya'da kar: Yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
2 bin yıllık tarihi surlar ayağa kaldırılıyor
10:33
Dış Ticaret Beklenti Anketi yayımlandı
10:39
Bakan Koca nezleye karşı uyardı
10:31
ABD'nin 50 yıl aradan sonra Ay'a dönüşü Vulcan ile oldu
10:27
Brent petrolün varil fiyatı 77,79 dolar
10:31
Aksa Şehitleri Hastanesi'ne son 24 saatte 73 ölü, 99 yaralı getirildi
Çıldır Gölü'nün yüzeyinde kalın buz tabakası oluştu
Çıldır Gölü'nün yüzeyinde kalın buz tabakası oluştu
FOTO FOKUS
Bakan Koca nezleye karşı uyardı
Bakan Koca nezleye karşı uyardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ