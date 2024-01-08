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Türkiye
İHA 08.01.2024 10:19

Antalya'da kar: Yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Kaşpazarı Yaylası’nda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri 4 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.

Antalya'da kar: Yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Hafta sonu Gazipaşa’nın yüksek kesimlerinde görülen yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar görme hevesiyle yaylalara çıkan bazı vatandaşlar, kar yağışının artması ve yolların kapanması nedeniyle mahsur kaldı.

Kar yağışının yoğun olarak hissedildiği 2 bin 300 rakımlı Kaşpazarı Yaylası’nda araçlarıyla yolda kalan 3 kişi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

4 saatlik çalışma sonucu kurtardılar

Cumartesi günü gece 00.00’da yaşanan hadise sonrası mahsur kalan 3 kişi, önce Doğanca Mahallesi Muhtarı Zülfikar Sönmez’i telefonla arayıp yardım istedi. Traktörle birlikte Kaşpazarı Yaylası’na intikal eden Muhtar Sönmez, mahsur kalan vatandaşları kurtaramadı. Sönmez, Jandarma ve Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istedi. Jandarma ile birlikte bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşık 4 süren çalışmanın ardından yolda mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Ekipler, yolu iş makineleri yardımıyla açarak geçişi sağladı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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