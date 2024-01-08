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Türkiye
AA 08.01.2024 10:11

Erzincan Valisi Aydoğdu karda rafting yaptı

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, protokol üyeleri, rafting tutkunları ile vatandaşlar, kar üzerinde botlarla rafting yaptı.

Erzincan Valisi Aydoğdu karda rafting yaptı
[Fotograf: AA]

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, sporcular ve vatandaşlara doyasıya eğlenme fırsatı sunarken zaman zaman da karda rafting gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Erzincan Valisi Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve bazı kurum müdürleriyle bota binerek karda rafting yaptı. Bazı spor tutkunları ile vatandaşlar da botlarla rafting heyecanı yaşadı.

Erzincan Valisi Aydoğdu karda rafting yaptı

Vali Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin önemini anlatarak, "Suda rafting yaptık da karda rafting bir başkaymış heyecan, adrenalin, her şey var. Sizin de gördüğünüz gibi çok güzeldi, gerçekten tavsiye ederim. İyi ki Ergan Dağı var" ifadelerini kullandı.

"Sloganımız doğal terapinin merkezi Erzincan"

Rafting eğitmeni ve Duman Doğa Sporları Kulübü Başkanı Adem Duman ise "Herkesi kayak ve karda rafting yapmak üzere Ergan Dağı'na bekliyoruz. Sloganımız, doğal terapinin merkezi Erzincan" dedi.

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