Van merkezli 17 il ve KKTC'de yapılan operasyonlarda FETÖ şüphelisi 19 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde Van askeri yapılanmasından sorumlu kişi de yer alıyor.
Kaynak: TRT Haber
Van merkezli 17 il ve KKTC'de yapılan operasyonlarda FETÖ şüphelisi 19 kişi yakalandı.
Van merkezli 17 il ve KKTC'de yapılan operasyonlarda FETÖ şüphelisi 19 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde Van askeri yapılanmasından sorumlu kişi de yer alıyor.
Kaynak: TRT Haber