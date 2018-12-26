Van merkezli 17 il ve KKTC'de yapılan operasyonlarda FETÖ şüphelisi 19 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde Van askeri yapılanmasından sorumlu kişi de yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber