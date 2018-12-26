Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bitez Mahallesi Kaktüs Caddesi'ndeki bir aparttan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler, apartın zemin katında depo olarak kullanılan alandaki alevlere müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangın, uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışması sırasında sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi.

Soğutma çalışmasının yapıldığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA