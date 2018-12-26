Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ankara Valisi Vasip Şahin'in tatil kararını Twitter'dan açıklaması öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Ankara'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara Valisi Şahin, sosyal medya hesabı Twitter'dan kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.

Vali Şahin'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın (Çarşamba günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir."

Şahin'in Twitter'dan duyurduğu tatil açıklaması kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Öğrenciler yaptıkları yorumlarda Şahin'e teşekkür ettiler.

Kaynak: TRT Haber