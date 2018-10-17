Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

Van Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzur ve güven ortamında günlük hayatlarına devam etmeleri için önleyici faaliyetlerini sürdüren ekipler, oluşturduğu özel ekiplerle de suçluları yakalamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, 2011 yılındaki depremde cezaevinden firar eden hükümlü H.B.'yi takibe aldı.

Ekipler, 2 aylık süren takibinin ardından bu kişiyi Gevaş ilçesi Daldere Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyerek yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B.'nin, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan da arandığı belirlendi.

Kaynak: AA