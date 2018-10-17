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Arda-Berkay kavgasının ilk duruşması 30 Ocak'ta

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olayla ilişkin duruşmanın yapılacağı tarih belli oldu. Taraflar, ilk kez 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

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Arda-Berkay kavgasının ilk duruşması 30 Ocakta

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim gecesi futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme, tarafların karşılaşacağı duruşma tarihini de 30 Ocak 2019 tarihi olarak belirledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı İbrahim Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin "müşteki", futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin ise "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

Arda'nın 12 yıl, Berkay'ın 2 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olay

"Sözlü taciz" iddiasıyla milli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında kavga çıkmış, burnu kırılan Berkay'ın gittiği hastanede Arda Turan'ın silahla ateş ettiği iddia edilmişti.

Berkay, Arda Turan'dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: DHA

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