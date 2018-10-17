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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

8 ilde İstanbul merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliden 7'si yakalandı.

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İstanbulda FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve yazışma içerikleri çözümlenen 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, örgütün sözde Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Fatih, Kadıköy, Kartal, Sarıyer, Üsküdar bölgelerindeki öğrencilerden sorumlu kişilerin de arasında bulunduğu şüphelilerden 7'sini yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği açıklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, fetö
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