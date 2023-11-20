Van beyaza büründü: Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti

Van-Bahçesaray kara yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, kar nedeniyle beyaza büründü.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgede, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemeyen bazı kamyonlar Karabet Geçidi'ndeki kar tüneline bırakıldı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kar temizleme çalışması yürüttü.
Başkale'de de akşam başlayan kar nedeniyle bazı kırsal mahallelere ulaşımda aksamalar yaşandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve mahalle yollarında çalışma başlattı.