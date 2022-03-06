Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü
[Fotoğraf: AA]
Van-Bahçesaray kara yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı.
Bölgede etkili olan yoğun kar ve tipinin ardından güvenlik nedeniyle kapatılan yolun 25. kilometresine çığ düştü.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kapanan yoldaki karların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi.
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