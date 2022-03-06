Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF), 7 Mart'ta Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde başlayacak.

Bölge üniversitelerinin destek vereceği fuara Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü de yaptığı kardan heykellerle katılacak.

Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mustafa Bulat yönetimindeki 35'e yakın akademisyen ve öğrenci, Erzurum'un önemli tarihi eserlerinin yanı sıra Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile milli muharip uçağının da kardan kardan heykellerini yapacak.

30 kamyon kar kullanıldı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesine rağmen çalışmalarına ara vermeyen öğrenciler, motorlu testereyle kestikleri kalıplara şekil vermeye çalışıyor.

Togg'u 5 kişiyle birlikte yaptıklarını söyleyen Muhammet İşçi, heykellerin DAKAF'ta sergileneceğini hatırlattı.

30 kamyon kar kullanarak Erzurum'un tarihi ve kültürel mimari yapılarının heykellerini yaptıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Bulat, Togg ile milli muharip uçağının minyatürünün DAKAF'ta sergileneceğini söyledi.

Bulat, İHA ve SİHA'ların buzdan heykellerinin de fuarda yer alacağını belirtti.