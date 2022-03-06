Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da, bir kamyonetin kasasına gizlenmiş 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığından şüphelendiği bir kamyoneti takibe aldı.
Ekipler, aracı merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında durdurup, dedektör köpeğiyle arama yaptı.
Aracın kasasında yapılan incelemede, boş meyve-sebze kasaları arasına gizlenmiş 17 bin 450 paket kaçak sigara bulundu.
Şüpheli M.N.A. ve C.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Sigara Kaçakçılık
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