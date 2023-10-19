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Türkiye
DHA 19.10.2023 12:16

Van-Bahçesaray kara yolu karla kaplandı

Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Van-Bahçesaray kara yolu karla kaplandı
[Fotograf: DHA]

Van'da 4 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Çığ riski nedeniyle sık sık trafiğe kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı ve sis etkili oldu. 

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Karayolları'na bağlı ekipler, yağışın devam ettiği bölgede kar küreme çalışmasına başladı. Hava sıcaklığının da hissedilir derece düştüğü kentte yağışların yarın itibarıyla terk edeceği bildirildi. 

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