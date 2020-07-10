Vali Hamza Aydoğdu Aksaray’ın Karkın Köyü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Meyve bahçesinde Kadın Kalkınma Kooperatifi üyeleri ile görüşen Vali Aydoğdu bahçede günlük yevmiyeci olarak çalışan lise öğrencisi Ayşenur Göktaş ile eğitim üzerine bir süre sohbet etti.



"Sen okuyacaksın"



Göktaş, ailesinin, maddi imkansızlar nedeniyle okula gönderemediğini, gözyaşları ile anlattı. Vali Aydoğdu ise "Sen okuyacaksın. Bizim önceliğimiz sizlersiniz, sizlerin okuması lazım" diyerek aileler ile görüşüp kızların eğitim hayatının devam etmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.



İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal’ı arayan Vali Aydoğdu kızların okul durumlarına göre değerlendirilerek barınma ihtiyaçları için gerekli incelemenin yapılıp okul kayıtlarının yapılması talimatını verdi.



Vali Aydoğdu’nun "Seni biz okuturuz" sözü Ayşenur Göktaş’ı gözyaşlarına boğarken Vali Hamza Aydoğdu "Ağlama sen bizi de ağlatacaksın, senin okuman lazım. Bizim önceliğimiz kızların okutulması" diyerek Ayşenur’a ve okula devam edemeyen diğer kızların eğitim hayatına devam etmesi için gerekli desteğin sağlanacağını söyledi.

"Okulu bıraktım, yevmiye ile çalışıyordum"

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Ayşenur Göktaş "Okulu bıraktıktan sonra günlük yevmiyeci olarak çalışmaya başladım. Vali bey eğitimim için gerekli desteği vereceğini söyledi çok mutlu oldum" diyerek sevincini paylaştı.

"Köyümüzde okuyamayan kızlarımız var"



Göktaş’ın annesi Gülgün Göktaş ise kızının tekrar eğitimine devam edeceğinden duyduğu memnuniyeti belirterek "İmkânımız yoktu kızımı okutamadım. Köyümüzde kızım gibi okuyamayan kızlarımız var. Vali bey söz verdi inşallah kızım okuluna tekrar devam edecek” dedi.

