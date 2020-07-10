Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP il binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı eylemden sonuç alan anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu.

Hacire annenin mücadelesi, benzer acıyı yaşayan ailelere örnek oldu. Yüreği evlat hasreti ile yanan annelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılım günden güne arttı.

Toplumun her kesiminden büyük destek gören oturma eylemini sürdüren aileler, yaz, kış, kar, yağmur ve tehditlere inat 311 günü geride bıraktı.

14 ailenin evlat hasreti sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları hız kazandı.

Kararlılıkla yürütülen oturma eylemi ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 14 ailenin evlat hasreti son buldu.

Umutları her geçen gün artan aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile kendilerine de müjdeli haberin verileceği günü bekliyor.

Hacire anneden sonra Hatice anne de evladına sarıldı

4 gün süren oturma eyleminin ardından evladına kavuşan anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan da 10 Aralık 2019'da 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e kavuştu.

Hüsniye Kaya kızına kavuştu

Hüsniye Kaya'ya, 26 Aralık 2019'da müjdeli haber verildi. Mekiye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Uğruna oturma eylemi yaptığı torununu bağrına bastı

Diyarbakır'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için oturma eylemine katılan hala G.A. ile babaanne Halime Kadran, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla 10 Ocak 2020'de İbrahim Halil Kadran'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Açan ailesi 4 yıllık hasretin ardından oğluna sarıldı

Bingöl'den gelerek 13 Ocak 2020'de oturma eylemine katılan Metin Açan'ın 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu H. Açan, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Baba Metin ve anne Necla Açan, oğluyla 4 Şubat 2020'de buluştu.

Eşrefoğlu çiftinin evlat hasreti son buldu

Evlat nöbeti tutan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, 11 Şubat 2020'de güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Hüseyin'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.

Gevriye anne 5 yıl sonra kızı ile kucaklaştı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden gelerek eyleme katılan anne Gevriye Ayhan güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda ile 16 Şubat 2020'de 5 yıllık hasretin ardından kucaklaştı.

Aslan çifti 6 yıl sonra oğlunu bağrına bastı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan baba Melik ve anne Melek Aslan, 18 Şubat 2020'de güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Volkan'a 6 yıllık hasretin ardından kavuştu.

Muteber anne 5 yıl sonra oğluyla buluştuğunda duygulu anlar yaşandı

Anne Muteber Birlik de 5 yıldır hasret kaldığı oğluna 25 Şubat 2020'de kavuştu. Terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Veysi ile annesinin buluşmasında, duygulu anlar yaşandı.

Cahide anne 16 yaşında dağa kaçırılan oğluna sarıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan ağabey Mehmet Nur ile annesi Cahide Alkan, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Mehmet Emin Alkan'a kavuştu.

Şahize anne de müjdeli haberi aldı

Mardin'in Dargeçit ilçesinden gelerek 6 yıl önce dağa götürülen kızı Halise Alptekin (32) için oturma eylemi yapan Şahize Altınkaynak'a da müjdeli haber verildi. Altınkaynak yıllardır hasret kaldığı evladı Halise'ya sarıldı, gözyaşı döktü.

Naime anne kızına kavuştu, gözyaşlarına boğuldu

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması sonucu 9 Mart'ta güvenlik güçlerine teslim olan Tekoşin Açar (27), Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annesi Naime Dalmış ile 6 yıllık hasretin ardından buluştu.

Naime Dalmış, kızına sarıldı, gözyaşı döktü.

Baba örgütten kaçan oğlu ile hastanede buluştu

Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 9 Mart'ta teslim olan Haşim Açar, tedavisi için Şanlıurfa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Açar, tedavisinin sürdüğü hastanede babasıyla buluştu.

Bedensel engelli baba uğruna eylem yaptığı oğluna kavuştu

Oturma eylemi yapan bedensel engelli baba Cemal Ertaş ise jandarmanın ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Ramazan Ertaş'a (20) 8 aylık hasretin ardından dün kavuştu.

Eylemi sürdüren aileler umutlu

Van'dan kızı Şeyma için gelerek oturma eylemi yapan anne Nazlı Sancar, kızının 13 yaşında zorla dağa kaçırıldığını söyledi.

9 yıldır kızının hasretini çektiğini dile getiren Sancar, "Gecemiz gündüzümüz bir. Hep hayallerle yatıp kalkıyoruz. Her yerde kızımın eksikliğini yaşıyorum." dedi.

"Allah'ın izniyle hepimiz evladımıza kavuşacağız"

Sancar, 14 evladın ailesine kavuştuğunu belirterek, "O da bizim evladımız. Çok sevindik, mutlu olduk. Kızım gelmiş kadar mutlu olduk. Sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Kızımı almadan buradan kalkmayacağım. HDP ve PKK için kızımı doğurmadım. Kızımı vatan ve millet için doğurdum. Kızımın hayali sadece okumaktı." diye konuştu.

Eylemlerinin sonuç verdiğine işaret eden Sancar, "Boşuna oturmuyoruz. Doğru adresteyiz. Allah'ın izniyle hepimiz evladımıza kavuşacağız. Herkes gelip evladını istesin. Emeğimiz Allah'ın izniyle boşa gitmiyor." diye konuştu.

Anne Songül Altıntaş da oğlu Müslüm için başlattığı eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı.

"Çocuklarımızın geleceğine inanıyordum. Bu çocuklar bu anne ve babaların evladıdır. Anne ve babalarını görünce geleceklerdi. Adresimiz doğrudur. Rabbim inşallah bu sevinci herkese yaşatsın. 14 çocuğumuz geldi. Eylemimiz meyvesini vermeye başladı. Çok sevindik, darısı hepimizin başına." ifadelerini kullanan Altıntaş, bu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.