Vali Ali Arslantaş, Defne’de şehir stadyumunda İtalya’dan gelen sağlık ekipleri tarafından kurulan 20 yataklı Sahra Hastanesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

İtalyan yetkililerle birlikte sahra hastanesinin Defne’ye kurulması süreci ve verilen hizmetlerle ilgili bilgiler paylaşan Vali Arslantaş, kurulan hastaneden bölgedeki yetkililerin haberi olmadığına dair iddialarla ilgili açıklamada bulunarak, bu tarz asılsız açıklamaların bölgede büyük gayretle çalışan, emek veren tüm görevlilerin şevkini kırdığını belirterek, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Vali Arslantaş yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“Defne İlçemizdeki 20 yataklı sahra hastanemizdeyiz. Burayı İtalya’dan gelen sağlık görevlileri kurdular. Şu anda da İtalyan yönetici arkadaşlarımızla birlikteyiz. Hastanenin İskenderun Limanı’ndan Defne’ye gelişine kadar Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde, yine İl Sağlık Müdürlüğümüzün yer göstermesi ile Valiliğimiz nezaretinde şehir stadyumuna kurulmasına karar verdik.

"Defne'de bir hastane var ancak buradan devletin haberi yokmuş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar"

Şu anda 20 yatağı 75 çalışanıyla bunun 20’si doktor, hastane hizmet vermeye devam ediyor. Sayın İzmir Milletvekilinin söylediği, Defne'de bir hastane var ancak buradan devletin haberi yokmuş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim burada kurulan bu hastaneden haberimiz yoksa biz burada ne iş yapıyoruz. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? İnsanların yaptıkları emeklere, gayretlere saygı duymak, şevklerini kırmamak gerekiyor. Politize etmemek gerekiyor.

İşletilmesini arkadaşlarımız yapıyor. Biz güvenliğini ve diğer alt yapı işlerini yapıyoruz. Trofa işlerini tamamlayıp, jeneratörden de kurtaracağız arkadaşlarımızı. Biz onlarla beraberiz, çok da güzel hizmet ediyoruz. Kendilerine ve İtalyan Hükûmetine de teşekkür ediyoruz.

"Sizlere destek vermek için buradayız"

İtalyan yetkili ise yaptığı açıklamada, “Kardeşlerimizi yaralayan, yaşadığınız bu felaket için, sizlere destek vermek için buradayız. Geldiğim ilk günden, ayak bastığımız ilk andan itibaren, her taraftan olağan üstü destek ve yardım alıyoruz. Sağlık Bakanlığından ilk günden beri bize verilen destek, çadır kurmamızdan, ameliyathaneyi açmamıza kadar, acil bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için herkesten destek aldık. Bütün otoriteler bize yüzde yüz destek verdi. Tüm Türk otoriteleri hastane işleyişi için verdikleri destek için sağolsunlar, yardımları için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.