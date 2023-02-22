Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez üssü Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalardan bazılarında enkaz kaldırma çalışmasına başlandığı anımsatıldı.

Antakya ve Defne ilçelerindeki 52 binada yarından itibaren çalışma yapılacağı belirtilen açıklamada, "Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 51'i Antakya, 1'i Defne ilçesinde bulunan binaların adres bilgileri de paylaşıldı.

134 binada çalışma başlatılmıştı

Hatay Valiliğinin duyurusu üzerine daha önce 134 binada enkaz kaldırma çalışması başlatılmıştı.