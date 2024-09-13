Az Bulutlu 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.09.2024 18:08

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, ortaöğrenim bursu başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-2025 eğitim yılında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim bursu başvuruları, 1-15 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecek.

Başvurular, "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak.

"Sahte hesap" uyarısı

Öte yandan, sosyal medya ve internette, burs yardımlarıyla ilgili yanlış ve yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi, burs başvurusunda bulunulması için kişisel verileri isteyen sahte sayfa ve hesaplara güvenilmemesi uyarısı yapılan duyuruda, şu ifadeler yer aldı:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce WhatsApp uygulaması üzerinden iletişime geçilmemekte, hiçbir belge ya da hesap numarasına para gönderilmesi talep edilmemektedir. Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinizi http://vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz."

ETİKETLER
Eğitim YKS
Sıradaki Haber
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:56
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "rezerv yapı" açıklaması
19:59
Türkiye Varlık Fonu toplantısı yapıldı
19:35
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
19:03
Gölcük Gölü'ndeki toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
19:04
Ankara'da düzenlenen operasyonda tonlarca bozuk süt ürünü ele geçirildi
19:01
BM'de, Türkiye'nin öncülük ettiği Sıfır Atık Hareketi "insani hakları ve kadın" açısından ele alındı
İsrail saldırısında tüm ailesini kaybeden 9 aylık bebek yaşam mücadelesi veriyor
İsrail saldırısında tüm ailesini kaybeden 9 aylık bebek yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle telefonda görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ