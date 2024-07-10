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Türkiye
İHA 10.07.2024 15:08

Uzungöl'de korkutan kaza: İnsan sapanının halatı böyle koptu

Trabzon Uzungöl’de kurulan insan sapanının halatlarından biri koptu. Halatın kopmasıyla savrulan kadın bacağından yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Çaykara ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği turizm merkezi Uzungöl’de meydana geldi.

Uzungöl bölgesinde kurulan insan sapanına binen S.Ş. isimli kadın havada asılı kaldığı esnada direklere bağlı halatlardan biri koptu. Kopmanın etkisiyle S.Ş.’nin hızlı bir şekilde aşağı düşmesine bağlı olduğu diğer halat yavaşlattı.

Yaşanan kaza yürekleri ağzı getirirken, kazada S.Ş. ayağından hafif şekilde yaralandı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan S.Ş., "Mesela ben ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor ama insanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde denemelerini istemiyorum çünkü bu korku yaşanılacak bir korku değil" ifadelerini kullandı.

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