Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Akademi tarafından "COVID-19 Sonrası Gıda Güvenliği ve Güvencesi" başlığıyla online toplantı düzenlendi. Toplantıda, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, dünyadaki ve Türkiye'deki süreçte gıda güvenliğinin yeri ve önemiyle ilgili bilgi verdi.

"Bilgi kirliliğine dikkat etmek gerekiyor"

Türkiye'de salgın döneminde yapılan çalışmalara atıfta bulunan Artık, zorluklarla toplumların yeni şeyler geliştirdiğini ve yeni şeyler öğrendiğini anlattı.

Gıda güvenliği ve güvencesi konularının COVID-19 zamanında çok daha fazla gündeme geldiğini anımsatan Artık, artık televizyonlarda kötü bilgi uzmanlarının görülmediğini anlattı.

Gıda güvenliği konusunda bilgi kirliliğine dikkat etmek gerektiğini belirten Artık, gıda güvenliği ile gıda güvencesinin ayrı şeyler olduğunu anlattı.

"Sağlıklı bir nesil için de ambalajlı gıdaya ihtiyaç var"

COVID-19 döneminde ambalajlı gıdanın öneminin anlaşıldığını belirten Artık, şunları söyledi:

"Bir bebek doğduğunda annesi onu kundağa almadan yaşayamazsa, gıda da canlıdır. Gıdanın muhafaza edilmesi için kullandığımız muhafaza tekniklerinden herhangi biriyle bu yapılmalı. 'Ambalajlı gıda tüketmeyin' diyenler, şimdi ambalajlı gıda için sırada. Her türlü ambalajlı gıda çok önemli, artık kimse ambalajlı gıdaya laf söylemesin. İnsanların yaşamı için pandemi, nasıl çok üzerinde durulması gereken bir konuysa, sağlıklı bir nesil için de ambalajlı gıdaya ihtiyaç var."

Açık süt ile ilgili görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Artık, konuyla ilgili kendi yaptığı bir araştırmayı paylaştı. Artık, "Açıkta satılan sütlerin eğer mikroskopta mikroorganizmalarını gösterseydim, kimse açık sütü bir daha ağzına bile almazdı" dedi.