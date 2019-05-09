İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Aydın'ın Didim ilçesi ile İzmir, İstanbul ve Nevşehir'de operasyon düzenledi.

Jandarmanın helikopter ve drone destekli operasyonunda, narkotik köpekler de yer aldı.

Operasyonda, jandarma tarafından 33 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda ise 655 gram sentetik uyuşturucu, 760 gram esrar, 75 uyuşturucu hap ve çalıntı olduğu tespit edilen eşyalar ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA