Uygulamadan çağırdığı sürücüyü alıkoyan taksici gözaltına alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde müşteri kılığına giren bir taksici, uygulama üzerinden çağırdığı araca binerek sürücüyü zorla araçtan indirmeye çalıştı. Sürücünün direnmesi üzerine tehditlerini artıran saldırgan, telefonla arkadaşlarını arayarak aracın önünün kesilmesini istedi.

"Sana vurmak istemiyorum, dur"

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde taksicinin sürücüye tehditler savurduğu, "Arabayı durdur ve in. Önünü kesecekler dur. Nereye kaçıyorsun. Sana vurmak istemiyorum, dur. Erdem, Gülhan Sokak'a girin önünü kesin, durmuyor. Duruyor musun yoksa 30 tane arabayla önünü keselim mi. Size bu mahallede ve Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Diğer duraklarda sizi dövüyorlar biliyorsun değil mi, videosu bile var. Ne olacak şimdi sana biliyor musun? Bekle bakalım." dediği duyuldu.

Olayla ilgili başlatılan incelemede saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirild