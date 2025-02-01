Uygulama üzerinden çağırdıkları sürücüyü darp eden 4 taksi şoförü tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün uygulama aracılığıyla çağırdıkları aracın sürücüsü A.Ö'yü darp edip, o anları video kaydına aldıkları belirlenen taksi şoförleri A.A, M.A, Ö.B.A. ve U.C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılar, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince "yağmaya teşebbüs", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçlarından tutuklandı.