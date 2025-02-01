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Türkiye
AA 01.02.2025 13:30

Uygulama üzerinden çağırdıkları sürücüyü darp eden 4 taksi şoförü tutuklandı

Ankara'da uygulama üzerinden çağırdıkları araç sürücüsünü darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 taksi şoförü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün uygulama aracılığıyla çağırdıkları aracın sürücüsü A.Ö'yü darp edip, o anları video kaydına aldıkları belirlenen taksi şoförleri A.A, M.A, Ö.B.A. ve U.C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılar, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince "yağmaya teşebbüs", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçlarından tutuklandı.

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