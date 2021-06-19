Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üst geçitteki kablolar halk otobüsünün üzerine düştü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Avcılar'da metrobüs durağı üst geçidinin altındaki elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
D-100 kara yolu Cihangir mevkisi yan yolda Topkapı istikametinde ilerleyen bir halk otobüsünün üstüne, metrobüs durağı üst geçidin alt kısmında yer alan elektrik kabloları devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
[Fotoğraf: AA]
Belediye ekipleri de otobüsün üstüne devrilen elektrik kablolarını kaldırmaya çalıştı.
Yan yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Topkapı istikametindeki çok sayıda belediye otobüsünün de bulunduğu araçlar uzun kuyruk oluşturdu.
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