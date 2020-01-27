Üsküdar'da silahlı kavga: 1 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Üsküdar'da inşaat bekçisi tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesi Mızrak Sokak'taki inşaatta bekçi olarak çalışan Kadir G, husumetli olduğu Murat Ş. ile iş yerinin önünde tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir G, tabancayla Murat Ş'nin başına ateş etti.
Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen Murat Ş'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İnşaattaki bekçi Kadir G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul üsküdar inşaat bekçisi Silahlı KavgaSon Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 03:58