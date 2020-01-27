Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesi Mızrak Sokak'taki inşaatta bekçi olarak çalışan Kadir G, husumetli olduğu Murat Ş. ile iş yerinin önünde tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir G, tabancayla Murat Ş'nin başına ateş etti.

Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen Murat Ş'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İnşaattaki bekçi Kadir G. polis ekiplerince gözaltına alındı.