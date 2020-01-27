Ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi: 1 gözaltı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceylan derisine işlenmiş tarihi eser niteliğindeki Tevrat'ı satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde bir evde yaşayan Suriye uyruklu Fares N'de tarihi eser olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat olduğu bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Fares N'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi.
Fares N. gözaltına alındı.
Etiketler: Tevrat ceylan derisi tarihi eser bursa İnegölSon Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 01:50