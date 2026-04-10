AA 10.04.2026 07:57

Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

Üsküdar Belediyesi yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapı ve iskan ruhsatı işlemlerindeki usulsüzlük iddiasıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 21 şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki belirtilen usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sıradaki Haber
Zirai don ve yağış bekleniyor: 44 il için "sarı" uyarı
SON HABERLER
09:21
Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri açıklandı
09:19
Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ'de değişiklik
09:13
Bakan Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
09:23
Bolu'daki 'irtikap' soruşturması sürüyor: 2 yeni gözaltı
08:31
İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 18 zanlı yakalandı
08:00
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
