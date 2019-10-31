Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı31 Ekim 2019 Perşembe 20:32 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 20:42
Uşak'ta işçi taşıyan servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 14 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Karaağaç Mahallesi Şehit Mehmet Özen Sokak'ta Nuri İmren'in kullandığı Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü, aynı istikamette seyreden Refik Konay yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüste bulunan 14 kişi yaralandı.
Yaralanan 14 kişiden Mustafa Erfidan kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, midibüsün bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Kaynak: AA