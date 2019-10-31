Türkiye
Malatya'da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi31 Ekim 2019 Perşembe 20:31 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 20:47
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Yeşilyurt ilçesinde 2 kişinin evlerinde sahte rakı imal ederek, satış yaptığı belirlendi.
Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince, bin 200 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan bir düzenek ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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