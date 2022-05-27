Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yangına dair detayları @trthaber muhabiri Özkan Yavaş aktardı.https://t.co/tHLdRW8CgK pic.twitter.com/gQR1zI6x1Y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 27, 2022

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

[Fotoğraf: AA]