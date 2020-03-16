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Uşak'ta caddeler köpüklü suyla yıkandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İsmetpaşa Caddesi köpüklü suyla yıkandı.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, Uşaklıların en çok vakit geçirdiği yerlerden olan İsmetpaşa Caddesi, su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte edildi.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kovid-19 önlemleri kapsamında belediyelerinin toplum sağlığı için tedbirleri aldığını, bu konuda vatandaşların da uyardıklarını bildirdi.
Etiketler: uşak koronavirüs uşak haberSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 13:07
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