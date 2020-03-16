Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, Uşaklıların en çok vakit geçirdiği yerlerden olan İsmetpaşa Caddesi, su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte edildi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kovid-19 önlemleri kapsamında belediyelerinin toplum sağlığı için tedbirleri aldığını, bu konuda vatandaşların da uyardıklarını bildirdi.