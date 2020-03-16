Malatya'da düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen zanlıların adresleri tespit edildi.

Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere farklı birimlerdeki ekiplerin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli ile bu kişilerden silah ve mermi satın aldıkları öne sürülen 9 kişi yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ve 1709 mermi, 5 av tüfeği ile 63 av tüfeği kartuşu ve 7 kesici alet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.