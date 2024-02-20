Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.02.2024 12:47

Uşak'ta 21 yılda 18 baraj ve 16 göletin yapımı tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Uşak'ta 21 yıllık sürede 18 baraj, 16 gölet ve 1 depolama tesisinin inşa edildiğini, bu tesislerde 49,46 milyon metreküp su depolandığını söyledi.

Uşak'ta 21 yılda 18 baraj ve 16 göletin yapımı tamamlandı

DSİ Genel Müdürü Balta, 21 yılda yürütülen yatırım seferberliğiyle Uşak'ta 132 tesisi hizmete sunduklarını ve bu tesislerle bölge ekonomisine yılda 575 milyon 664 bin lira ek kazanç sağladıklarını aktardı.

Uşak'ı Türk tarımının öncü kentlerinden biri haline getirmek için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini aktaran Balta, "2003 yılından günümüze kadar 114 bin 730 dekar araziyi borulu basınçlı sulama sistemi ile tanıştırdık. Düşen sulama maliyetleri ve artan verim ve ürün çeşitliliği sayesinde bölge ekonomisine yılda 575,6 milyon lira ilave katkı sağlıyoruz" dedi.

Sel ve su baskını risklerini azaltmak amacıyla dere ıslah ve taşkın koruma çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Balta, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kent genelinde 49 projemizi tamamladık. 51 yerleşim yeri ile 8 bin 40 dekar arazide su baskını riskini minimize ettik. Şu anda Uşak genelinde 1 projemiz inşaat, 27 projemiz ise plan-proje aşamasında. Bir dere ıslah projemiz ise yatırım programında. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Uşak’ta 1 projeyi tamamladık. 1 proje de inşaat aşamasında. 64 bin 130 dekar alanda tescil çalışmalarının tamamladık. Projeden 10 yerleşim yerinin faydalanacak."

ETİKETLER
Uşak DSİ
Sıradaki Haber
Kastamonu'da 83 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama
13:44
İstanbul'daki elektrikli tramvayların 110 yıllık geçmişi
13:43
İsrailli Bakan, Refah'a kara saldırısının esirleri tehlikeye atacağını söyledi
13:29
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı
13:27
Lufthansa, yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti
13:25
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Protezinin kilit sistemi bozulan Zeynep, hayırseverlerin desteğiyle ayağa kalktı
Protezinin kilit sistemi bozulan Zeynep, hayırseverlerin desteğiyle ayağa kalktı
FOTO FOKUS
TEİ'nin ürettiği PD170 İHA motorunun ilk ihracatı yapıldı
TEİ'nin ürettiği PD170 İHA motorunun ilk ihracatı yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ