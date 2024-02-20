İzmir merkezli DEAŞ'ın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın gençlik yapılanması içerisinde olduğu suçlamasıyla 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile MİT Başkanlığı desteğiyle İzmir merkezli Rize, Tokat, İstanbul, Manisa ve Kocaeli'de belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 110 fişek, 6 cep telefonu, 6 SIM kart, bilgisayar ile 5 yasak yayın kapsamında bulunan kitaba el konuldu.

Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.