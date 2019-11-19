Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'da silah kaçaklığı yaptıkları öne sürülen 34 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada değişik çap ve markalarda 13 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 910 mermi ele geçirdi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA