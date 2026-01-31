Puslu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.01.2026 08:59

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında Hasan Can Kaya ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 11 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemleri yapılarak Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alındı

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Sarıyer'de sanayi sitesinde çıkan yangında 5 otomobil yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:52
Emeklilerin fark ödeme tarihi belli oldu
09:38
Katil İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti
09:32
18 il için kuvvetli yağış uyarısı
09:07
21 ilde kenevir üretimi yapılabilecek
08:30
ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı
08:21
Suç örgütü lideri Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Mersin'de sağanak sele dönüştü: Araçlar su altında kaldı
Mersin'de sağanak sele dönüştü: Araçlar su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ