Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun bu hafta görüşe açacağı Elektrik Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği, Türkiye'de elektriğin depolanabileceği tesislerin kurulması, işletilmesi ve şebekeye entegrasyonunu düzenleyecek.

Yönetmelik taslağından derlenen bilgilere göre, üniversiteler ve teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla entegre olarak 500 kilovata kadar kurulu güçte enerji depolama tesisi veya tesisleri kurulabilecek.

Taslakta, Türkiye'deki elektrik depolama faaliyetleri 4 ana başlık altında düzenleniyor.

Enerji depolama tesisleri, "üretime entegre", "müstakil", "tüketime entegre" ve "şebeke işletmecileri tarafından tesis edilen" şeklinde sınıflandırılacak.

Üretime entegre depolama tesisleri, toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösterebilecek ancak bağlı oldukları üretim tesisi işletmeye geçmeden piyasa faaliyetinde bulunamayacak.

Herhangi teşvik veya alım garantisi kapsamındaki entegre enerji depolama tesislerine sahip şirketler, santrallerin anlık elektrik çıkış güçlerini, mevcut kurulu gücü geçmeyecek şekilde ayarlayacak. Elektrik depolama faaliyetleri kapsamında şebekeye verilen enerji herhangi teşvik veya alım garantisi kapsamına giremeyecek.

Bir üretim tesisine bağlı bulunmadan, müstakil şekilde elektrik depolayacak ve gerekli olduğunda şebekeye verecek depolama tesisleri, en az 15 megavat kurulu güce ve tedarik lisansına sahip olma şartlarıyla, yan hizmetler ve toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösterebilecek.

Tüketime entegre tesislerde alt sınır 50 kilovat

En az 50 kilovat kurulu güce sahip fabrika, sanayi tesisi gibi tüketim noktalarında, kurulu gücü elektrik sözleşmesinde belirlenen gücü aşmayan, tüketime entegre enerji depolama tesisleri oluşturulabilecek.

Bu tesislerde depolanan elektrik, sadece ilgili tüketim tesisinin ihtiyacı için kullanılacak ve şebekeye verilememesi esas olacak. Şebekeye verilmesi durumunda ise bu enerji ticarete konu edilemeyecek.

Elektrik iletim ve dağıtım şirketleri gibi şebeke işletmecileri tarafından depolanacak elektrik, ticarete konu edilemeyecek. Söz konusu kapsamdaki enerji depolama tesislerince şebekeye verilen ve şebekeden çekilen enerji arasındaki fark, ilgili işletmecinin teknik kayıplarında dikkate alınacak.

Kaynak: AA