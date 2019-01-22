İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, 2018 yılında, İstanbul'da yangın çıkış nedenleri arasında sigara izmariti ilk sırada yer aldı.

Kentte çıkan yangınların yüzde 35'ini oluşturan 7 bin 153 yangına, söndürülmemiş izmarit yol açtı.

2014'te 9 bin 168, 2015'te 10 bin 532, 2016'da 11 bin 341, 2017'de 8 bin 420 olan sigara kaynaklı yangınlar 2018'de 7 bin 153 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da, elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ise çıkış sebepleri arasında ikinci sırada yer aldı. İlde elektrik kontağından 5 bin 442 (yüzde 26,7), kasıtlı şekilde bin 486 (yüzde 7,3), çocukların ateşle oynaması sonucu 553 (yüzde 2,7), elektrikli aletlerle ilgili ise bin 138 (yüzde 5,6) yangın çıktı.

Yangınların 858'i (yüzde 4,2) ise "baca" sebepli olarak istatistiklere yansıdı.

1 yılda 56 bin 125 olaya müdahale edildi

İtfaiye ekipleri, 2018'de 56 bin 125 olaya müdahale etti.

Toplam 20 bin 416 yangının, 13 bin 974'ü "yapısal yangınlar", 6 bin 442'si ise "yapısal olmayan yangınlar" kategorisinde değerlendirildi.

Ekipler, "yangın olmayan" 28 bin 909 olay (sıkışmalı trafik kazası, sel/su baskını, can kurtarma, güvenlik tedbirleri) için de sahaya çıktı. 6 bin 800 kez de diğer itfaiye çıkış kapsamında faaliyette bulundu.

9,3 dakikada bir olaya müdahale

Bu dönem istatistikleri dikkate alındığında, İstanbul'da her 37,6 dakikada bir yangın çıktı.

Yapısal kategoride değerlendirilen olayların 4 bin 875'i konut, bin 558'i araç, 164'ü fabrika, 7 bin 377'si ise diğer bina yangınları olarak kayıtlara geçti.

Yangınlar, yangın olmayan diğer olaylar ve diğer itfaiye çıkışları dikkate alındığında itfaiye ekipleri 9,3 dakikada bir olaya müdahalede bulunmak zorunda kaldı.

Kentte yangınların yüzde 35,6'sı 12.00-18.00, yüzde 34'ü 18.00-00.00, yüzde 16,5'i 06.00-12.00, yüzde 13,9'u ise 00.00-06.00 saatlerinde çıktı.

Müdahale süresi kısaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2018'de yangınlara müdahale süresinde 2014'e göre önemli gelişme gösterdi.

Buna göre, yangınlara müdahale süresi 5 dakika 49 saniyeden, 5 dakika 28 saniyeye, diğer itfaiye olayların ortalaması da 5 dakika 56 saniyeden 5 dakika 33 saniye geriledi.

Aylara göre dağılım

İstanbul'da 2018'de çıkan yangınların aylara göre dağılımı ise şöyle:

OCAK 1744 ŞUBAT 1567 MART 1657 NİSAN 1677 MAYIS 1444 HAZİRAN 2016 TEMMUZ 2174 AĞUSTOS 2018 EYLÜL 1536 EKİM 1444 KASIM 1486 ARALIK 1653 Toplam 20416



Kaynak: AA