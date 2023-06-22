Parçalı Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.06.2023 19:50

Uludağ'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları 22 gündür sürüyor

Bursa'da Uludağ'ın yamaçlarına çıktıktan sonra haber alınamayan adamı arama çalışmaları 22 gündür devam ediyor.

Uludağ'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları 22 gündür sürüyor

Yıldırım ilçesinde kayalık ve ormanlık alanda kaybolan, çevresinde "Otçu Kadir" olarak bilinen Kadri Fidan için çalışmalarını sürdüren ekipler, henüz herhangi bulguya rastlayamadı.

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), arama kurtarma birlikleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan yaklaşık 50 personel katılıyor. Arazi tarama çalışmalarında eğitimli köpekler de kullanılıyor.

Mağarada birtakım eşyalar bulunmuştu

Öte yandan ekiplerin arama yaptığı noktalardan birindeki mağarada birtakım eşyalar bulunduğu, bunların kayıp kişiye ait olup olmadığının araştırıldığı aktarıldı.

Kaplıkaya mevkiinden 1 Haziran'da 3 arkadaşıyla Uludağ'ın yamaçlarına doğru yürümeye başlayan Kadri Fidan, bir süre sonra yanındakilerden ayrılmıştı. Fidan'ın geri dönmediğinin bildirilmesi üzerine AFAD ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

ETİKETLER
Bursa AFAD
Sıradaki Haber
Balıkesir'de zehir taciri 17 şüpheliye gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:01
Ardahan'da şap tehlikesi: 116 köydeki 250 bin 554 büyükbaş hayvan aşılandı
21:00
Evinde gizli bilgiler bulunduran eski FBI analistine 46 ay hapis
20:50
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 6 gözaltı
20:39
SOLOTÜRK Amasya semalarında nefes kesti
20:28
Terör örgütünden kaçış sürüyor: 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu
20:26
Kral kelebeklerinin kanatlarındaki beyaz benekler göç yolculuğunu kolaylaştırıyor
Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
FOTO FOKUS
Türkiye ve Azerbaycan'dan "Alpan 2023" tatbikatı
Türkiye ve Azerbaycan'dan "Alpan 2023" tatbikatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ